,,De wedstrijd De Graafschap-Ajax moet zonder uit-publiek worden gespeeld”

Terminale man uit hospice gezet omdat hij rookt op zijn kamer

18:09 NIJMEGEN - Hospice Betlehem in Nijmegen heeft vrijdag een terminale patiënt (75) de deur uit gezet omdat hij herhaaldelijk het rookverbod op zijn kamer negeerde. De man is per taxi naar zijn stiefdochter in Malden gebracht. De familie zit nu met de handen in het haar over de zorg. Hun advocaat sommeert Betlehem de zorg te hervatten ‘anders betekent dit zijn snelle dood’.