De winter gaf nog een gemene steek in mei, maar de potten met zaailingen kunnen nu naar buiten

Het is zover. De winter gaf nog een gemene koude steek half mei, maar nu is de kust veilig. De potten met zaailingen kunnen nu allemaal van de vensterbank en uit de kas richting de tuin. Wel altijd even afharden, wat betekent dat ze eerst een paar dagen alleen overdag naar buiten mogen. Als ze daar aan gewend zijn, plant je ze in de volle grond.



Zoek even op hoeveel ruimte een plant nodig heeft. Een pompoen moet zeker op een meter afstand staan. Andijvie een centimeter of dertig om te kunnen groeien.



Het beste tijdstip om te planten is meteen in de ochtend. Als de zon erg fel is, is het zelfs beter om overdagplantgaten te maken en dan tegen zonsondergang de planten te zetten.



Maak het bed schoon, schep een plantgat uit dat twee keer zo groot is als het potje van de plant en geef eventueel nog een schepje compost. Dan de plant erin, goed aandrukken en de eerste dagen goed water geven. Wat je nooit moet doen, is water geven over het jonge blad als de zon schijnt. Dat tast het jonge blad aan. Als het warme droge dagen zijn, zeker twee keer per dag water geven en dat een dag of 5 volhouden.