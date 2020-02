De winter wordt museumstuk, wie verlangt er naar sneeuw en ijs?

Phishing: vrouw stuurt doorgeknip­te pinpas naar Wijchen en raakt duizenden euro's kwijt

12:07 WIJCHEN / AMSTERDAM - Een Amsterdamse vrouw (28) is duizenden euro's kwijtgeraakt door pinpasfraude. De vrouw stuurde haar doorgeknipte pinpas op naar een adres in Wijchen. Zij reageerde op een mailtje dat ze eind juli 2019 ontving waarin stond dat haar pas was verlopen.