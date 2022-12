De witlofteelt sterft uit: ‘Nu wij stoppen is het gedaan in de Achterhoek’

De witlofteelt sterft uit. Hiddink vertelt zijn verhaal aan de keukentafel bij zijn bedrijf in Sinderen. De sfeer is niet bedompt door het naderende einde van de witlofboerderij, integendeel: Hiddink en zijn vrouw zien de toekomst juist positief tegemoet.



,,Waarom we stoppen?”, zegt Hiddink. ,,De kosten lopen op, de prijzen die we voor de witlof krijgen stijgen niet mee en het ontbreekt aan toekomstperspectief. Maar we zijn ook blij, want de keuze om te stoppen hebben we zelf kunnen maken.”