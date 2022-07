De Witte Tjaboo heet Stevie en komt uit Arnhem: ‘Agenten zwaaien nu, in plaats van dat ze achter me aan rennen’

Overwoeker­de tuin en ratten bij huurhuis in Ooij, en dat vanwege gedoe over erfenis

OOIJ - De laatste bewoner overleed eind mei op 73-jarige leeftijd. Sindsdien staat de huurwoning van Oosterpoort aan de Prins Hendrikstraat in Ooij er in vrijwel onaangeroerde staat bij. Binnen is er weinig opgeruimd; het aanrecht staat nog vol en de tuin raakt overwoekerd. Buurtbewoners hebben al ratten gesignaleerd bij het huis.

