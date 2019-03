De wolf heeft Nederland ontdekt (en er komen er nog veel meer)

Negen ervan pakten op hun zwerftocht door Nederland een of meerdere schapen. Dat blijkt uit cijfers die dagblad de Stentor opvroeg bij Bij12, de organisatie die schades door wolven afhandelt.

Linnartz roept overheid, vrijwilligers en schapenhouders op de handen ineen te slaan om op tijd ‘wolvenwerende maatregelen te nemen’, zoals hoge schrikdraadnetten en kuddewaakhonden. ,,In Duitsland blijkt dat je wolven kunt leren dat schapen vangen geen nut heeft.’’ Ouderdieren geven die kennis door aan hun jongen. Andersom geldt ook, stelt hij: wolven kunnen ook ‘leren’ dat weilanden één grote ‘McDonald’s’ voor de wolf zijn.

Jongen op komst

Sinds de eerste wolf die zich liet zien in Nederland in 2015 zijn er nu minimaal 13 geweest die schapen hebben gepakt, blijkt uit de cijfers van Bij12. 2018 was hét wolvenjaar, Linnartz verwacht dat die trend zich doorzet. ,,Bovendien is de kans groot dat er voor het eerst weer jongen worden geboren in Nederland.’’ Het eerste wolvenpaar van ons land huist op de noordelijke Veluwe, Linnartz verwacht dat ergens begin mei jonge wolven worden geboren. ,,Ook pal over de grens zijn paartjes gezien.’’

Wegjagen

Over een jaar of twee jaar krijgt Nederland te maken met een flinke toename van ‘zwervers’, vermoedt Linnartz. Dat zijn jonge dieren die uit hun roedel zijn weggejaagd door pa en ma. Juist die dieren pakken onderweg schapen. Daarom is het nu zaak dat partijen de handen ineen slaan om wolven weg te houden bij kuddes. De urgentie geldt nu nog vooral Drenthe, Overijssel en Gelderland, zegt Linnartz: provincies die grenzen aan wolvengebieden in Duitsland.