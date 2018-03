De wolf is van harte welkom, schade nemen we voor lief

Scholier mag Pechtold niet alles vragen bij 'College Tour' in Nijmegen

8 maart NIJMEGEN - D66-voorman Alexander Pechtold deed donderdag het Mondialcollege in Nijmegen aan voor zijn eigen variant van het tv-programma College Tour. Alleen, tot teleurstelling van veel leerlingen, mochten niet alle vragen gesteld worden. Niet over de penthouse-kwestie en niet over zijn vriendin.