De zeearend die het nieuws haalde door weg te vliegen: ‘Ik scheet wel in m'n boks toen hij niet thuiskwam’

Wijchen schiet gedupeerde supermarkt-eigenaar te hulp: al ruim 12.000 euro gedoneerd

17:00 WIJCHEN - Een inzamelingsactie voor de gedupeerde supermarkteigenaar Jehad Al Ouwer in Wijchen heeft een vliegende start gemaakt. Binnen een dag is al ruim 12.000 gedoneerd voor supermarkt Tayba, die in de nacht van woensdag op donderdag door brand werd verwoest.