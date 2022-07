De Zwarte Cross is los: ‘Dit festival is uniek en dat hebben we gemist’

Vakantie begint in noorden, topdrukte op wegen verwacht

Kinderen in het noorden van het land beginnen vrijdag aan hun zomervakantie. De ANWB waarschuwt voor topdrukte op de wegen in Europa. Mensen die zaterdag of zondag met de auto op vakantie gaan, kunnen daarom het beste ’s middags vertrekken, zegt de bond.

3:58