Deal ophanden in omvangrijke strafzaak rond drugslabs in de regio: een van de leiders wil praten met justitie

In strafrechtelijk onderzoek Elrits staat een criminele organisatie centraal die verantwoordelijk zou zijn voor drugslabs in Overijssel, Gelderland en Groningen. Aan de Kamperstraat in Deventer was vanaf maart 2020 een drugslab in aanbouw. Na een tip werd de opbouw gestaakt en werd vervolgens in het Groningse Wildervank een groot drugslab opgezet. In augustus 2020 werd dat lab opgerold. In Zwolle was een opslag voor de chemische stof apaan – zeker 1.200 kilo – en de verdachten worden ook in verband gebracht met drugslabs voor de productie van amfetamine in Didam en Winterswijk.