Deel slachthuizen buiten beeld; GGD test niet overal op corona

DEN BOSCH - Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Minister Schouten, de vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd.

Een deel van de slachthuizen blijft hierdoor voorlopig buiten beeld. De GGD Hart voor Brabant laat bijvoorbeeld weten alleen bij Vion in Boxtel een steekproef te hebben gedaan. Dat betekent dat andere slachterijen, zoals Vion in Tilburg en Vitelco in Den Bosch niet bezocht zijn. ,,Het is de vraag of we dat gaan doen. Dat hangt mede af van overleg met het ministerie van LNV”, aldus een woordvoerder.

17 procent besmet

Over de hele wereld zijn onder slachterijpersoneel grote aantallen besmettingen aangetroffen. In Nederland gebeurde dat onder meer in Helmond en Boxtel, waar in beide gevallen 17 procent van de geteste medewerkers corona had. De slachterij in Helmond werd gesloten, terwijl die in Boxtel - onder voorwaarden - door mocht werken. Virologen vinden dat zeer onverstandig.



Dat er ook slachterijen zijn waar helemaal niet getest wordt, lijkt in tegenspraak met de actie die minister Schouten (Landbouw) vorige week nog verordonneerde. ,,Wij hebben de GGD gevraagd op alle slachthuizen te gaan testen”, zei ze toen. Ze dreigde daarbij ook met sluitingen mocht de sector de boel niet op orde krijgen. De vleesindustrie werkt veel met arbeidsmigranten, die normaliter dicht op elkaar wonen, werken en reizen.

Nu meldt Schouten in een Kamerbrief die ze met zorgminister De Jonge schreef dat het niet mogelijk is overal onmiddellijk personeel te testen. ,,Omdat het gaat om een grote beroepsgroep van bijna 25.000 personen, is de aanpak risicogericht en gefaseerd.” Per regio worden de slachthuizen steekproefsgewijs getest, stelt ze. Bij positieve testresultaten moet bron- en contactonderzoek volgen. Inmiddels zijn medewerkers in vijf grote slachterijen en een aantal kleine familiebedrijven getest.

Per regio ander testbeleid

Een woordvoerder van de landelijke GGD-koepel stelt expliciet dat niet alle slachthuizen getest gaan worden. ,,We gaan ter plaatse als er signalen zijn dat ergens meerdere mensen klachten hebben. Maar er is geen specifiek beleid voor de vleesverwerkende sector.” Per regio blijkt er sowieso een ander testbeleid te zijn. In Utrecht zijn het nota bene de slachterijen zelf die bij de GGD aan kunnen geven of ze hun personeel willen laten testen.

