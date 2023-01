Deel van Nijmegen zonder stroom • Auto rijdt woonkamer binnen • Wereldberoemde dj draait voor 60 man

met video Een van de rijkste mensen ter wereld beschul­digd van ‘grootste oplichting in bedrijfsge­schie­de­nis’

In de lijst met rijkste mensen ter wereld schoot de Indiase zakenman Gautam Adani (60) pijlsnel omhoog. Maar nu beschuldigt het bekende Amerikaanse onderzoeksbureau Hindenburg Research de ondernemer in een rapport van de ‘grootste oplichting in de bedrijfsgeschiedenis’.

15:04