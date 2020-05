Defensie zoekt naar lichaam vijfde surfer Scheveningen

Omgekomen kitesurfer Zeeland is oud-politicolo­gie­stu­dent van de Radboud Universi­teit

8:57 NIJMEGEN - De 28-jarige kitesurfer die zondag in Zeeland verongelukte bij het Zeeuwse Kamperland, is oud-politicologie-student Finn Roelofs van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat maakt de universiteit bekend.