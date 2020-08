Delen Achterhoek en Land van Maas en Waal ‘coronavrij’, lichte stijging besmettingen in Ede, Nijmegen en Arnhem

CHECK HIER JOUW REGIOARNHEM/NIJMEGEN - Het aantal coronabesmettingen in grote delen van Gelderland blijft stabiel. Waar in steden als Rotterdam en Amsterdam gebieden steeds meer oranje kleuren op de kaart die het RIVM iedere dinsdag verspreidt, blijven sommige delen in onze regio juist geheel wit. Dat betekent niet dat er geen coronapatiënten zijn, maar het betekent wel dat er afgelopen twee weken in deze gemeenten nul mensen positief zijn getest.

Zo zijn er in Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek, maar ook Lingewaard, Wijchen, Druten, West Maas en Waal en Buren afgelopen 14 dagen geen nieuwe coronabesmettingen door de GGD’s vastgesteld. In de steden daarentegen is wel een lichte stijging te zien: Nijmegen en Arnhem zagen het aantal besmettingen met respectievelijk 19 en 16 gevallen toenemen.

De gemeenten Ede en Utrechtse Heuvelrug kennen relatief het meeste aantal besmettingen op 100.000 inwoners. Zij kleuren daarom ook verder oranje op de RIVM-kaart: in Ede zijn nu 16,2 inwoners op de 100.000 besmet, in Utrechtse Heuvelrug 18,2. Er zijn afgelopen twee weken 19 gevallen in Ede bij gekomen. in Utrechtse Heuvelrug ging het om 9 nieuwe besmettingen.

Een andere gemeente waar het percentage besmettingen per 100.000 inwoners hoger ligt dan elders is Sint Anthonis, namelijk 17,1. Daar zijn de afgelopen 14 dagen 2 nieuwe besmettingen bij gekomen.

Ter vergelijking: in Amsterdam ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 64,5. In Rotterdam zelfs op 122,2 besmette personen.

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van corona is ook minimaal. Alleen in de gemeente Zevenaar is één inwoner opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Er zijn in de hele regio Gelderland-Zuid, Achterhoek, Gelderland-Midden, Utrechtse Heuvelrug en Maasland de afgelopen twee weken geen coronapatiënten overleden.

1329 positieve tests

Afgelopen week werden in heel Nederland 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 342 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor toen 987 nieuwe personen met een COVID-19 besmetting zijn gemeld.

Met name in Zuid-Holland en Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag.

Besmettingsclusters

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 133 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen. De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in de thuissituatie, zo meldt RIVM deze week. Het aantal besmettingsclusters die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding neemt toe.

