Democratiefestival Grondfest verdient een nieuwe kans volgend jaar

5 seconden straf Bestrafte Sergio Pérez spreekt van ‘miscommu­ni­ca­tie’ en viert zege in ‘beste race ooit’

Sergio Pérez won in Singapore zijn tweede Formule 1-race van het seizoen. Na afloop moest hij de feestvreugde even staken, omdat hij zich diende te melden bij de stewards. Na dat bezoekje was de Mexicaan ervan overtuigd dat de overwinning hem niet meer ontnomen zou worden en daarin kreeg hij gelijk. Checo kreeg een reprimande en een tijdstraf van 5 seconden, waarmee P1 van hem bleef.

20:43