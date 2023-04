Den Bosch dient klacht in tegen gemeente Den Haag vanwege stiekem ‘dumpen’ daklozen: ‘Schandalig’

Den Bosch gaat een officiële klacht indienen tegen de gemeente Den Haag vanwege de ‘stiekeme’ manier waarop zij daklozen elders in het land aan een sociale huurwoning probeert te helpen. Den Bosch is een van de steden waar Haagse dak- en thuislozen met hulp van Den Haag een nieuw thuis hebben gevonden. ‘Ze gooien hun probleem over de schutting'.

Wethouder wonen Pieter Paul Slikker (PvdA) wist niet wat hij hoorde toen hij op de hoogte raakte van het nieuws over het Haagse ‘daklozenbeleid’. ,,Ik heb meteen het college in Den Haag gebeld en gevraagd of dit klopt. Toen het werd bevestigd, heb ik duidelijk gemaakt dat we hier niet van gediend zijn. Dit is echt schandalig. Den Haag gooit het probleem bij andere gemeenten over de schutting, zo gaan we toch niet met elkaar om? Dat is toch geen beleid?”

Systeem om zeep

Slikker heeft vooral bezwaar tegen het feit dat de gemeente Den Haag zich inschrijft voor sociale huurwoningen die in andere gemeenten worden verloot. Om zo daklozen uit Den Haag aan een woning te helpen. ,,Iedereen mag zich inschrijven voor die woningen, maar Den Haag brengt op deze manier een prachtig systeem om zeep. Het lotingsysteem is namelijk bedoeld voor mensen die heel graag een dak boven hun hoofd willen hebben in hun eigen gemeente. En de woningnood in Den Haag is echt niet erger dan in Den Bosch. Ook hier moeten woningzoekenden helaas vaak jaren wachten op een huurwoning.”

De Bossche wethouder gaat er snel werk van maken. ,,Den Haag kan rekenen op een officieel bezwaar van de gemeente Den Bosch, want dit kan echt niet.” Ook wil hij in beeld brengen hoe groot het probleem is. ,,Deze ontwikkeling was bij ons nog niet in beeld, dus ik ga ervan uit dat het niet om tientallen Hagenaars gaat die hier opeens een woning hebben. Maar het gaat mij vooral om het principe. De wethouders in Den Haag moeten hun eigen problemen zelf oplossen.”

Frisse start

Eerder roerden ook bestuurders uit andere gemeenten zich tegen het Haags daklozenbeleid. Omdat de stad kampt met een groot tekort aan huizen voor deze mensen, gaat de gemeente actief op zoek om elders in het land een plekje voor ze te vinden. Met dit beleid heeft Den Haag in twee jaar tijd 247 dak- en thuislozen een ‘frisse start’ kunnen geven. De verhuizers krijgen gemiddeld 2750 euro mee: voor de inrichting van hun nieuwe huis, voor de borg en voor een eerste maand huur.

Een grote groep is op deze manier terecht gekomen in de gemeente Aalten in de Achterhoek, waar naar verhouding meer sociale huurwoningen zijn te vinden. Den Haag beroept zich op het feit dat iedereen in Nederland zich overal vrij mag vestigen, ook dak- en thuislozen. In Aalten zijn ze echter niet blij met de komst van deze nieuwe bewoners, omdat ook daar wachtlijsten bestaan en de Hagenaars overlast veroorzaken.

Aaltense wethouder

Wethouder wonen Ted Kok uit Aalten stoort zich eraan dat Den Haag nooit een verzoek heeft gedaan om daklozen in zijn gemeente gehuisvest te krijgen. ,,Amsterdam wel, toen hebben we gezegd: op deze manier hoeft het niet", zegt hij. ,,En daar hebben ze zich keurig aan gehouden.”

Welzijnsdirecteur Eric Wichgers uit Aalten: ,,We willen helpen, waar het kan. Maar we willen niet een soort afvalputje worden van de grote steden en daar lijkt het nu soms wel op. De Achterhoek staat bekend om de sociale cohesie. We helpen elkaar hier, maar dat gevoel staat door de komst van de Hagenaren in bepaalde straten in Dinxperlo echt onder druk.”

‘Schandalig’

Uit reacties op sociale media blijkt het Haags daklozenbeleid onder de bevolking op weinig steun te kunnen rekenen. Waar de gemeente Den Haag zelf spreekt van een succesvol project, zien tegenstanders het vooral als een manier om daklozen elders te ‘dumpen'. ,,Schandalig”, twittert voormalig politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg, die zelf in 2009 de Randstad verruilde voor de Achterhoek.

