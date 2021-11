Den Bosch viert feest en Twitter gaat los: ‘Wanbeleid’

Een enkeling laat weten de feestvierders groot gelijk te geven en wijst op het feit dat er met QR-codes en duidelijke regels wordt gewerkt, het gros vindt de drukte onverantwoord. ,,De gemeente Den Bosch is zeker niet op de hoogte van de situatie in de ziekenhuizen en de nieuwe lockdown maatregelen. Wat is dit voor wanbeleid?”

Ook de landelijke media berichten over de drukte in Den Bosch, in combinatie met de mogelijke nieuwe corona-regels. Jaïr Ferwerda van televisieprogramma Jinek was bijvoorbeeld in Oeteldonk. De NOS spreekt van ‘meer enthousiasme in Oeteldonk dan anders nu er maatregelen op komst zijn’. RTL Nieuws vraagt zich af of de Elfde van de elfde voorlopig het laatste feestje is in Den Bosch.