DenC beste restaurant van het jaar, Achterhoekse chef-kok verrast door prijs

Eigenaar en chef-kok Johan Dik is een bekende in de Achterhoek en had met zijn partner Emmalou Cunningham de leiding over Restaurant Wolfersveen in Zelhem voordat ze naar de Randstad vertrokken. Euro-Toques, de grootste restaurantvereniging van Nederland , kiest jaarlijks uit haar ledenbestand het beste restaurant. Een jury beoordeelt de restaurants op onder andere het uitdragen van de boodschap van Euro-Toques, het naleven van de Code van Eer, de puurheid van de keuken en het culinaire niveau van het restaurant.

Nederlands wild op de kaart is vanzelfsprekend

DenC serveert seizoensgebonden gerechten en heeft Nederlands wild daarbij als specialisatie. In de Achterhoek had het stel een bekend wildrestaurant en toen beide eigenaren de mogelijkheid kregen om in Amsterdam een zaak te openen, was het vanzelfsprekend dat ook hier Nederlands wild op de kaart zou prijken. Ook is het restaurant horecapartner van Vis en Seizoen, een stichting die streeft naar inkoop van uitsluitend duurzaam en verantwoorde vis zonder afbreuk te doen aan smaak en kwaliteit.



Dik en Cunningham zijn blij verrast met de prijs. ,,Ons land biedt door zijn ligging zoveel producten en gerechten die het verdienen om meer aandacht te krijgen van gasten. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om Nederlands wild, vis, vlees en groenten op de kaart te zetten, ook in de binnenstad van Amsterdam.”