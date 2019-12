Denise (27) heeft geen geld voor pakjesavond: ‘Of geen eten, of geen cadeau voor mijn kind’

videoNiet bij elk kind klopt Sinterklaas vanavond op de deur. Voor kinderen die in armoede opgroeien, is een cadeau helemaal niet vanzelfsprekend. Denise uit Deventer moest kiezen tussen eten en een geschenk voor haar zoontje van zeven. De Actie Pepernoot biedt uitkomst. ,,Nu denkt hij tenminste niet dat hij niks krijgt omdat hij stout is geweest.”

Denise Albers (27) uit Deventer schaamt zich er niet voor. Ze heeft schulden. Opgelopen na een scheiding. ,,Zijn schulden werden toen natuurlijk ook mijn schulden. Al besef ik heel goed dat ik er zelf wel bij was al die tijd.” Nu zit ze in de schuldhulpverlening. Ze moet rondkomen van vijftig euro per week. ,,Daar moet ik alles van doen.”

Geld voor een sinterklaascadeau voor haar zoontje van zeven had ze niet. ,,Het was letterlijk kiezen tussen eten of een cadeautje voor hem. Ik was dus van plan om een paar dagen geen eten te kopen.”