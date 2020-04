Derde blushelikopter ingezet bij grote brand Deurnsche Peel: ‘De wind is onze grootste vijand’

DEURNE - De brandweer probeert dinsdag met man en macht te voorkomen dat de brand in de Deurnsche Peel zich verder uitbreidt. Volgens officier van dienst van de brandweer Thijs Verheul is de aanwakkerende en veranderende wind daarbij de grootste vijand. Aan het begin van de middag is een derde blushelikopter ingeschakeld.

Inmiddels is zo’n 150 hectare van het natuurgebied verbrand. De brand breidt zich in zuidwestelijke richting uit. Verwacht wordt dat de wind dinsdagmiddag gaat aantrekken en de brandweer vreest dat het vuur zich daardoor sneller zal gaan verspreiden. De brandweer probeert te voorkomen dat een naastgelegen natuurgebied van zo’n 200 hectare vlam vat. In dat gebied staan geen woningen. In verband met de veranderende wind heeft de brandweer extra manschappen opgeroepen. De vlagerige wind zorgt ervoor dat het vuur van richting verandert, wat het bestrijden van de brand moeilijker maakt.

Ontoegankelijk gebied

De natuurbrand in de Deurnsche Peel, die sinds maandagmiddag woedt, is erg lastig te bestrijden. Het gebied is ontoegankelijk voor de brandweer, zo liet Verheul dinsdagochtend weten. De brandweer krijgt bij het blussen ondersteuning van drie blushelikopters van Defensie. De eerste blushelikopter vertrok rond 08.30 uur vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, een tweede vertrok rond 10.30 uur. Een derde heli werd aan het begin van de middag ingeschakeld. Verheul: ,,De Chinook kan de brand van bovenaf helpen blussen. Voor ons is het gebied ontoegankelijk. Dat is erg moeilijk te accepteren voor ons als brandweer.”

De Chinook van Defensie wordt ingezet bij het bestrijden van de brand op de Deurnsche Peel.

De Deurnsche Peel bestaat deels uit onbegaanbaar veen- en moerasgebied. Het gebied is zowel te voet als met een voertuig vrijwel ontoegankelijk, mede door kuilen met water waar je in wegzakt. Het gaat volgens Verheul om een bovengrondse brand.

Bambi bucket

Volgens Verheul zijn er tientallen brandhaarden. De vuurlinie verplaatst zich dinsdag snel, mede door de harde wind. De blushelikopter van Defensie heeft een oranje waterzak (bambi bucket) waar zo'n 10.000 liter water in gaat. Het water haalt de Chinook uit een waterplas in de omgeving. Tussendoor vliegt de helikopter terug naar een vliegbasis om te tanken. De vliegbasis in Volkel blijft dinsdag tot 20.00 uur open om de blushelikopters te kunnen voorzien van brandstof.

De blushelikopter van Defensie heeft een oranje waterzak (bambi bucket) waar zo'n 10.000 liter water in gaat. De Chinook is herkenbaar aan de twee rotoren, die in tegenovergestelde richting draaien waardoor een staartrotor niet nodig is. Het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis voor de meeste helikopters van de Nederlandse Luchtmacht, ook voor dertien Chinooks.

De Brink afgesloten

De gemeente Deurne gaat het gebied waar de bambi buckets worden gevuld, afsluiten voor het publiek. Het gaat om de omgeving van waterplas De Brink. Het vullen van de waterzak van de blushelikopters trekt volgens de gemeente te veel bekijks. Mensen die toch komen kijken en zich niet houden aan de richtlijnen in verband met het coronavirus, riskeren een bekeuring van 390 euro. De politie houdt een oogje in het zeil.

Drone ingezet door brandweer

De brandweer geeft vanaf de grond aanwijzingen aan de piloot van de blushelikopter. Officier van dienst van de brandweer Thijs Verheul legt uit: ,,We kunnen met een drone kijken waar de grootste brandhaarden zijn. Helaas kan de drone niet het hele gebied ‘zien’, omdat de drone maar tot zo'n 500 meter ver kan vliegen. Maar het helpt ons wel om te zien waar het brandt.” Als de blushelikopter langs is geweest, wordt door de brandweer bekeken wat het effect is.

In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel en Twente bezig geweest om het vuur te bestrijden. Het handcrew-team is 's nachts het bos in gegaan met waterzakken op de rug en met vuurzwepen en aangepaste harken in de hand, om de brandhaarden te voet te blussen. ,,Helaas is de brand vannacht verder uitgebreid. We proberen in kaart te brengen hoe de brand zich verder ontwikkelt.”

Kurkdroog

Volgens Verheul ziet het er slecht uit. ,,Alles is kurk- en kurkdroog en we kunnen er slecht bij. Het zal nog een tijd blijven roken.” Het handcrew-team wordt ook dinsdag ingezet om de brand te bestrijden. In totaal zijn er zo’n 80 brandweerlieden actief met het bestrijden van de natuurbrand. Zo’n 40 daarvan werken in het handcrew-team.

Brandhaard bij de Mariapeel

De grote brandhaard nabij het Leegveld-Eikenlaan is nagenoeg onder controle. Wel moet daar nog geruime tijd worden nageblust. Een andere grote brandhaard bevindt zich nabij een verhoogde dijk in de Mariapeel, in het verlengde van de Eikenlaan. Op de dijk wordt een ‘stoplijn’ gecreëerd, waarmee de brand moet worden tegengehouden. Het handcrew-team komt dinsdag hier in actie.

Staatsbosbeheer is bezig met extra snoeiwerkzaamheden, om daarmee de brand zo klein mogelijk te houden.

Bewoners zorgcentrum geëvacueerd

De 24 bewoners van Zorgboogcentrum Wellenshof in Liessel hebben de nacht doorgebracht in een zorgcentrum van stichting Land van Horne aan de Boerhaavestraat in Weert. De bewoners werden maandagavond geëvacueerd vanwege de brand in de Deurnsche Peel.

De brand zorgt voor veel stank- en rookoverlast in Liessel. Volgens officier van dienst Verheul zal de stank- en rookoverlast in Liessel dinsdagmiddag verder toenemen als de wind aanwakkert. Inwoners wordt gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Ook elders kan dinsdag de hele dag rookoverlast zijn, zoals in de gemeenten Asten en Someren.

Roetdeeltjes in Liessel

In Liessel en omgeving zijn door de brand roet- en asdeeltjes neergekomen. Deze deeltjes zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, meldt de gemeente. Inwoners wordt geadviseerd de deeltjes op te vegen of weg te spoelen.

Vanwege het coronavirus geldt het advies om thuis te blijven, waarschuwt de gemeente Deurne.



In de nacht van maandag op dinsdag is een specialistisch team uit Overijssel bezig geweest om het vuur te bestrijden. De Chinook van Defensie wordt ingezet bij het bestrijden van de brand op de Deurnsche Peel.

De natuurbrand die sinds maandagmiddag woedt in de Deurnsche Peel is erg lastig te bestrijden.





