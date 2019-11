Desi Bouterse zal nooit achter de tralies belanden

Japanner (72) gearres­teerd omdat hij 24.000 keer belde naar klantenser­vi­ce telecombe­drijf

22:39 In Japan is een 71-jarige man gearresteerd omdat hij in twee jaar tijd ongeveer 24.000 keer telefonisch klaagde bij de provider van zijn mobiele telefoon. Telecombedrijf KDDI werd de oneindige stroom boze belletjes naar de klantenservice - gemiddeld 33 maal per dag - zó zat dat de politie werd ingeschakeld.