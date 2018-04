Deze zeven huizen in de regio zijn te koop voor 3 miljoen euro of meer

NIJMEGEN - Het is zaterdag weer Open Huizendag. Veel woningeigenaren zetten hun deuren open, in de hoop hun stekje snel te verkopen. Niet alleen eengezinswoningen en appartementen zijn te bezoeken, ook villa's en landhuizen. Dit zijn zeven van de duurste huizen in deze regio.

Vooruit, een instappertje. Wie gaat voor écht historisch, moet eens gaan kijken in Buurmalsen. Huize Ravenstein aan de Lingedijk wordt vol zelfvertrouwen neergezet als 'het mooiste huis van de West-Betuwe'. Het dateert uit 1850 maar is in 2002 ingrijpend verbouwd tot 'prettig familiehuis met royale kamers'. Wat heet. Je vindt in dit huis met 340 vierkante meter woonoppervlak 'slechts' vijf slaapkamers. Maar die hebben wél allemaal een eigen of gecombineerde badkamer met vrijstaand bad. Uiteraard ontbreekt ook een zwembad niet.

Dit optrekje van 300 vierkante meter, gebouwd in 2007, heeft meerdere overdekte terrassen. Wil je daar niet zijn, dan kun je altijd nog kiezen tussen de twee luxe badkamers. Of je kiest voor het souterrain, voorzien van wijnkelder, bar, sauna en zwembad. De tuin bijhouden? Daarvoor heb je een robotmaaier en een beregeningssysteem. Last van je geweten hoef je niet te hebben, want het huis is zeer energiezuinig.

Dit huis 'met bordessen, zuilen en een grote vijver aan de voorzijde met een fontein waar ze bij Versailles jaloers op zouden zijn', verrees in 2003. Het meet 437 vierkante meter woonruimte precies, verspreid over veertien kamers op vier verdiepingen. Als je wilt, neem je de lift naar boven. Of naar het souterrain, waar je onder meer een huisbios en een fitnessruimte vindt. Meer een buitenmens? Op het landgoed van 1,4 hectare kun je een leuk rondje hardlopen.

Kan het nóg exclusiever? Jazeker, voor dit met aardwarmte verwarmde landhuis in de bossen even ten noorden van Ede moet je nog een tonnetje meer meebrengen. Uiteraard krijg je daarvoor op ruim 500 vierkante meter een binnenzwembad, sauna, bar en alle mogelijke denkbare domotica. Maar ook de woonkeuken van 50 vierkante meter zal de hobbykoks onder ons zeker aanspreken. Zelfs de garage bij dit huis heeft vloerverwarming.

Toch kun je zelfs op dit prijsniveau nog kiezen. Want ook in Rheden, aan de voet van de idyllische Posbank, is een stulpje te koop met een prijs in de buitencategorie. En daarvoor krijg je niet een, maar twee rietgedekte villa's, samen goed voor een woonoppervlak van 438 vierkante meter. Plus een garage met ruimte voor zeven auto's. Je moet wel van klimmen houden, want je grond is bepaald niet vlak.

'Kasteel' Heerlijkheid Loenen is een Rijksmonument uit de achttiende eeuw. Het werd tot voor kort gebruikt als feestlocatie en Bed & Breakfast. Het complex is zo groot dat je er eigenlijk meer mee moet doen dan alleen wonen. Je kunt het prima uitbaten als trouwlocatie of voor seminars, terwijl je gezin in het koetshuis woont. Je kunt in dit huis met verschillende schuren prima je oldtimers kwijt én de paarden van je dochters. Houd wel rekening met de erfpacht van ruim 15.000 euro per jaar.

Duur, duurder, nog veel duurder. Welkom in deze Nijmeegse villa van 685 vierkante meter. Een lift is voor dat geld uiteraard standaard, net als een marmeren vloer, marmeren trap en een en-suite marmeren badkamer. Alles om je, om met Funda te spreken een 'exceptioneel warm, vijfsterren hotelgevoel te geven'. Daarbij hoort dus ook je eigen wellnesscentrum waar je je eigen muziek hoort en waar je als je wilt ook een drankje kunt nuttigen. Al dat moois wordt beschermd met een uitgebreide alarminstallatie.

Zit jouw droomhuis er niet bij? Dit staat ook te koop voor meer dan 3 miljoen:

Landgoed De Zomp in Overasselt (3,6 miljoen euro)

Landhuis dat met 13.50 vierkante meter woonoppervlak het volume heeft om er met meerdere echtparen comfortabel te wonen. Fraai uitzicht over de Maas.

Penthouse in voormalig lab met uitzicht op de Rijn, Wageningen (3,55 miljoen euro).

Penthouse van 490 vierkante meter, dat moet iets bijzonders zijn. En dat is het ook, je vindt het in de voormalige practicumzaal. En dat alles in het voormalige gebouw van de sectie Landmeetkunde van Wageningen Universiteit, gebouwd in 1950.

Statige villa uit 1903 , Nijmegen (3,6 miljoen euro)

Naast alle denkbare luxe voorzieningen die gewoon zijn in deze prijsklasse heeft dit huis van 462 vierkante meter ook een hondenkennel in de tuin.

Monumentale Buitenplaats met ondergrondse parkeergarage, Ellecom (4,7 miljoen euro).

Is een woonoppervlak van dik 800 vierkante meter je niet groot genoeg? Op het terrein mag je volgens het bestemmingsplan nog een woning bijbouwen.

Landgoed met ruim 10.000 vierkante meter bos, Leersum (5,5 miljoen euro).

Als je dit niks vindt, zal je makelaar waarschijnlijk nachtmerries van je krijgen.