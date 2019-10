Deze bouwers voeren morgen actie op het Malieveld

Pim Huiskes, 40 jaar, uit Braamt, werkt bij Dusseldorp infra, sloop en milieu in Lichtenvoorde.

,,Nog even en is er geen werk meer in de bouw, door alle regels rond stikstof en die kleine deeltjes PFAS in de grond. Veel mensen hebben nog niet door hoe erg dat ons en de rest van Nederland gaat raken. Ik kan er met de kop niet bij dat Den Haag nog niets heeft geregeld. Op het werk leeft de actie nog niet zo, maar we moeten nu onze stem laten horen. Als alles stilligt, dan is het te laat.”