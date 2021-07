Deze broers runnen al ruim 20 jaar een datingsite, die voor hoogopgeleiden: ‘Je partnerkeuze, daarin mag je discrimineren’

Vroeger was niet alles beter. Zeker ons gedrag op internet niet. Jasper Jan (59) en Thomas (50) de Konink, broers uit Eindhoven, besloten in 1996 dat ook zij iets wilden met de ‘elektronische snelweg’ die er net lag. Al gauw stonden ze kniediep in de ranzigheid waar we tegenwoordig namen voor hebben als cyberpesten en dickpics. Allerhande troep verstopten de tientallen chatboxen en discussiegroepen die de broers beheerden op internet. Die les was snel duidelijk. Jasper Jan: ,,Maak het gratis en je creëert echokamers vol ellende.”