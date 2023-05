Deze familie blaast draaiende restaurant ‘van Hennie van der Most’ nieuw leven in: ‘Was verwaarloosd’

Belg Olivier Vandecas­tee­le (41) na 15 maanden gevangen­schap vrijgela­ten uit Iran

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is vrijgelaten. Hij is opgestegen in Iran, na vijftien maanden in de Iraanse cel te hebben gezeten. Vandecasteele werd er veroordeeld voor spionage en kreeg 40 jaar en 74 zweepslagen als straf na wat een schijnproces werd genoemd.