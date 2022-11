Deze grote spin hoort eigenlijk hier niet thuis, maar wordt steeds vaker gezien (en hij kan bijten)

Werd het beestje in 2021 nog 'slechts’ 56 keer gemeld, dit jaar staat die teller voor Gelderland al op 280: de valse wolfspin wordt in onze provincie steeds vaker gezien.

Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl, een website waar mensen planten en dieren die zij spotten, kunnen doorgeven. De website ontving dit jaar al bijna 1600 meldingen uit heel Nederland, Dat zijn er ruim vijf keer zo veel als in heel 2021.



In Gelderland werd de spin ook opvallend vaker gesignaleerd; maar liefst vijf keer vaker dan in 2021. Ter vergelijking; in 2020 werd de harige achtpotigen in Gelderland 36 keer gemeld en in 2019 veertien keer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gaat om meldingen die zijn gedaan tussen 5 februari 2017 en 19 oktober 2022. De cijfers gaan over het aantal meldingen, het kan in enkele gevallen voorkomen dat één melding gaat over meerdere spinnen. Vorige week nog hield de spin Huissen en Arnhem in haar greep.

Volledig scherm Een foto van de valse wolfspin © Gerrit Jansen

Eigenlijk hoort de spin thuis in het Middellandse Zeegebied, maar ze kunnen steeds beter overleven in het Nederlandse klimaat, merkt spinnendeskundige bij Naturalis Peter van Helsdingen. ,,De spin komt inmiddels voor in de meeste delen van Nederland, al sinds een jaar of tien.”



De valse wolfspin is een van de grotere spinnen van Nederland, de enige die een vervelende beet bij mensen in huis kan hebben.

Mensen die een valse wolfspin in of rond thuis tegenkomen, kunnen deze het beste op zijn plek laten zitten, adviseert Van Helsdingen. ,,Maar mocht je de spin in huis tegenkomen en naar buiten willen brengen, dan volstaat een glas met een kartonnetje eronder. Valse wolfspinnen zitten vaak erg stil en zijn niet zo snel, dus ze zijn goed te vangen. Pak hem in ieder geval niet op met je handen, want ze kunnen dus bijten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.