Deze huisarts is tegen vaccinatie tieners en waarschuwt ouders: ‘Groot medisch experiment’

Kat Boefje na zeven jaar gemummifi­ceerd teruggevon­den in monumen­taal pand in Zeist

13:35 In een monumentaal pand in Zeist is tijdens een verbouwing een gemummificeerde kat gevonden. Toen de dierenambulance het beestje ophaalde, bleek het huisdier te zijn gechipt en de chip gewoon nog te werken. Zo werd al snel duidelijk dat de kat Boefje heette en sinds 2014 was vermist.