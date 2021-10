Deze hypermoderne villa werkt als een grote computer: ‘Hij kan zien wie er thuis is’

Het huis van Johan en Irma is eigenlijk één grote computer. ,,Onze zoon heeft software ontwikkeld waarmee we de systemen in het huis laten draaien.” Het echtpaar kocht in 2014 een bouwkavel in Vaassen. Al snel ontstonden de eerste schetsen voor een zogenaamd ‘Energieplushuis’: een woning die meer energie opbrengt dan het nodig heeft. ,,Zelf zit ik vol in deze techniek, dus was het verleidelijk om eens te kijken wat we konden doen.”



Met een aantal schetsen gingen ze naar een aannemer die hen hielp hun droom waar te maken. Dat het huis klimaatneutraal moest zijn, stond al vanaf het begin vast. ,,Als je gaat nieuwbouwen heb je eigenlijk geen keuze, maar daar komt bij dat we duurzaamheid enorm belangrijk vinden en die kans hebben we nu aangegrepen.”