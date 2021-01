Deze kaaskoningin bouwde een imperium op in Amerika: ‘Trump kan wel wat Twentse humor gebruiken’

WEERSELO - Marieke ter Keurs woont al zeventien jaar in Amerika. Ze bouwde er een imperium op als kaaskoningin. Deze week is ze toevallig terug in Twente. De beelden van de bestorming van het Capitool schokten daar diep. ,,In Amerika is alles mogelijk, dus helaas ook dit.”

Voor de Twentse, opgegroeid in Weerselo, kwam de uitbarsting niet als een verrassing. “Iedereen voelde dit aankomen. Een deel van de bevolking heeft Trump heilig verklaard. Ze volgen hem blindelings, ongeacht wat hij zegt.

Agressie was altijd al een ding in Amerika, maar de laatste jaren is dat alleen maar gegroeid. Dat moest er een keer uitkomen, dat stond vast. Alleen het moment waarop heeft me verbaasd. Ik had het eerder verwacht. Woede laat zich niet beteugelen, en al helemaal niet in Amerika.”

Quote Een deel van de bevolking heeft Trump heilig verklaard. Ze volgen hem blinde­lings, ongeacht wat hij zegt. Marieke ter Keurs

Beschamend om te zien

Ze is ongeveer een week terug in Nederland, Marieke ter Keurs (44). Samen met haar twee jongste kinderen kwam ze op 29 december aan op Schiphol. De beelden uit Washington zag ze bij haar familie in Weerselo.

,,Het was beschamend om te zien. De mensen die ik hier spreek, vragen me er ook allemaal naar. Hoe je in zo’n land kunt leven, willen ze dan weten. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Toch is er ook altijd die andere kant. Amerika biedt mij de mogelijkheden die ik hier niet heb. Het is een land dat mensen breekt maar ook groot kan maken. Alles is er mogelijk, en helaas dus ook dit.”