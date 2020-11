Deze Nijmeegse en Velpenaar - born in the USA - kijken vol spanning uit naar verkiezingsuitslag: ‘Biden gaat onze geweren en olie afpakken’

‘Trump zal zich nergens meer iets van aantrekken’

Nan Stevens (70) is geboren en opgegroeid in de Verenigde Staten. Ze verhuisde in 1972 naar Nederland vanuit Boston naar Nijmegen. Zij stemde op Biden. ,,Nog vier jaar Trump zou een ramp zijn.”



Hoe kijkt u terug op de regeringsperiode van Trump?

,,Trump is totaal ongeschikt en onbekwaam gebleken. Ik ben nooit fan van hem geweest en ik ben dat de afgelopen jaren ook zeker niet geworden. De polarisatie in Amerika is groter dan ooit en dat is te danken aan Trump. Hij is een bully. Hij maakt politieke tegenstanders continu belachelijk en suggereert bijvoorbeeld dat Biden dement zou zijn. Trump valt daarnaast allerlei bondgenoten aan, maar zoekt wel toenadering bij dictators. Zo is Poetin een grote vriend van hem. Zijn aanpak van de coronacrisis laat ook veel te wensen over. Amerika zit momenteel al in de derde piek, maar hij blijft volharden dat alles goed gaat.”