Deze stellen trouwen op 22-2-’22: ‘Dé perfecte dag voor onze bruiloft!’

Trouwen op bijzondere data; koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaven het voorbeeld met een sprookjesachtig huwelijk op 2 februari 2002. Deze bijzondere data zijn nog steeds in trek, blijkt uit een rondgang langs Gelderse gemeenten.



In Nijmegen trouwen vandaag de meeste stellen; twaalf maar liefst. In Ede geven zeven stellen elkaar het jawoord en ook in de Achterhoek is trouwen op deze dag in trek, met vier huwelijken in Oost-Gelre en nog eens vier in Berkelland. De teller staat op zeven stellen in Zevenaar. In Land van Cuijk zijn Natasja Otto (51) en Cor van den Boogaard (64) één van de vijf stellen die trouwen. En dat voor een druilerige dinsdag.