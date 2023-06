Deze studenten hebben gewoon pech gehad, jammer dan

Zeker 31 doden bij gasexplo­sie in restaurant in China

Minstens 31 mensen zijn omgekomen door een gasexplosie in een restaurant in de noordwestelijke Chinese stad Yinchuan, melden Chinese staatsmedia. Ook raakten zeven mensen gewond, waarvan één in kritieke toestand is. Twee andere slachtoffers liepen ernstige brandwonden op, twee anderen lichte verwondingen en twee anderen werden geraakt door glasscherven.