Deze Veluwse burgemeester (SGP) blijkt zélf niet gevaccineerd, maar roept inwoners van zijn gemeente op het wel te doen

Herleven oude tijden? Landelijk woonpro­test op komst 40 jaar na grootste krakersrel ooit: 'Hoogste tijd voor actie'

5:00 NIJMEGEN - Demonstranten gaan veertig jaar na de grootste krakersrellen ooit weer de straat op in de strijd tegen woningnood. Op 12 september is er een landelijk woonprotest op de Dam in Amsterdam, een maand later volgt een ‘woonopstand’ in Rotterdam.