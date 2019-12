Deze week kans op nachtelijke sneeuw in Oost-Nederland

Live persconferentie Politie schatte aanslag Utrecht terecht in als terreur­daad, communica­tie kon beter

12:37 Dat gemeente, politie en justitie op 18 maart van dit jaar uitgingen van een ‘aanslag met mogelijke terroristisch motief’ is terecht geweest, concludeert het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Wel doet het COT een aantal aanbevelingen, zoals het beter uitleggen van noodmaatregelen in crisissituaties. Bij de aanslag op de tram in Utrecht kwamen vier mensen om het leven.