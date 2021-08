Deze woonboerderijen (met zwembad en kroeg) zoeken een nieuwe eigenaar

Wonen in the middle of nowhere, met buren die niet zomaar in je tuin kunnen kijken. Een groot stuk grond, veel natuur, genoeg ruimte voor een kudde schapen en plek voor zeven zwembaden. Het is een droom van velen. Een droom die - met een aardig spaarcentje of goede baan - zomaar eens werkelijkheid zou kunnen worden.

Aan het aanbod zal het in ieder geval niet liggen. Want zo krap als de markt voor starters is, zo uitgebreid is-ie voor mensen die op zoek zijn naar een Brabantse woonboerderij. Funda staat vol met prachtige kavels; de één nog groter dan de ander. We zetten de mooiste parels op een rijtje.

Wijk en Aalburg, Veldstraat - 1.400.000 euro

Aan ruimte geen gebrek op deze locatie in Wijk en Aalburg. Aan de rand van het dorp staat een vrijstaande met riet gedekte woonboerderij. Het pand, Wijkesteijn genaamd - verwijzend naar het kasteel dat in het verleden in de Veldstraat was gesitueerd - heeft een inhoud van zo’n 1400 m³ en is in 2003 nog gerenoveerd. Vijf slaapkamers bieden plaats voor een groot gezin.

De omgeving geeft je een prachtig uitzicht op een ruime tuin, boomgaard, weiland en natuurvijver. Welke toekomstdroom je ook hebt, hier maak je ‘m waar. Of je nou ruim wil wonen, kleinvee wil houden, een boerencamping wil beginnen of een bed & breakfast wil realiseren: de keuze is reuze.

Volledig scherm Woonboerderij aan de Veldstraat in Wijk en Aalburg. © Funda

Schijndel, Houterdsedijk - 1.795.000 euro

Zeven kamers, waarvan vier slaapkamers, twee badkamers, een apart toilet, oog voor detail en stijl. Dat is wat je van deze woning mag verwachten. Het gaat volgens Funda om een ‘uitermate charmante langgevelboerderij met oog voor detail’. Privacy en rust worden gegarandeerd.

Wie het pand koopt, krijgt daar automatisch een behoorlijke tuin (inclusief vijver) en een bijgebouw met dubbele carport bij. Deze volledig geïsoleerde ruimte kan zowel als garage als hobbykamer dienen. Er is stromend water, vloerverwarming en een aanrecht.

Volledig scherm Woonboerderij aan de Houterdsedijk in Schijndel. © Funda

Loon op Zand, Kloosterstraat - 1.950.000 euro

Kost wat, maar dan heb je ook wat. Deze kavel is ideaal voor mensen die in alle rust willen wonen, maar tegelijkertijd niet ver van de bedrijvigheid van een stad of dorp vandaan willen zijn. Dit unieke object vind je nabij het centrum van Loon op Zand en op loopafstand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Het bruisende hart van Tilburg is op slechts vijftien autominuten afstand gelegen.

Ben jij een paardenliefhebber? Dan heb je de jackpot gevonden. De woonboerderij gaat namelijk gepaard met stallen en andere paardenfaciliteiten. Ook zijn er vier ruime slaapkamers, een kantoorruimte, dubbele garage én binnenzwembad. Een flink bijgebouw biedt daarnaast plek voor het realiseren van bijvoorbeeld een gastenverblijf, groepsaccommodatie, kampeerboerderij of mantelzorgwoning.

Volledig scherm Woonboerderij aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. © Funda

Hoeven, Bovenstraat - prijs op aanvraag

In een groenrijke omgeving in het altijd pittoreske Hoeven ligt deze vrijstaande woonboerderij. Wat je hierbij mag verwachten is een oase van rust en ruimte. Zeker als je in de tuin staat. Die is namelijk van meerdere sfeervolle plekjes voorzien. Denk aan een boerenpluktuin, een zwemvijver, paardenweides en een waterloop. Maar ook aan een weiland, groentetuin en een vijftig meter lange vijver. Oh, hadden we de boomgaard met kersen, peren, appels en perziken trouwens al genoemd?

Net als de tuin is ook het woongedeelte zeer ruim opgezet. Naast het hoofdgebouw met vier slaapkamers, twee badkamers en een keuken, is er ook nog een multifunctionele bedrijfsruimte. De achterzijde van deze ‘schuur’ is voorzien van een paardenstal met drie boxen en een aparte toiletruimte. Wat wil een mens nog meer?

Volledig scherm Woonboerderij aan de Bovenstraat in Hoeven. © Funda

Schijndel, Schootsehoef - 1.450.000 euro

Altijd al gedroomd van een huis met zwembad, gastenverblijf, ruimte voor paarden én een eigen kroeg? Dan is vandaag je geluksdag. Tussen alle woningen die Funda rijk is, vonden we een exemplaar dat direct onze aandacht trok. Het gaat om een boerderij die zich op een steenworp afstand van het centrum van Schijndel bevindt. Een pand dat van alle gemakken voorzien is.

Het meest interessante aan deze kavel? De feestruimte van zo’n 40 m2 groot. Dat zie je niet iedere dag. Althans, niet in iemands achtertuin. De kroeg heeft openslaande tuindeuren naar het terras, dubbele schuifdeuren naar een kantoor en houten vloerdelen. De bar én inventaris kunnen worden overgenomen. Geweldig toch?! En dan hebben we het nog niet eens gehad over het verwarmde zwembad...

Volledig scherm De woonboerderij in Schijndel is voorzien van een bar. © Funda

Kaatsheuvel, Rechtvaart - 889.000 euro

Eindelijk eentje die níét de miljoenengrens passeert. Iets goedkoper dus, maar nog steeds een woning met een behoorlijk prijskaartje. Voor een bedrag van 889.000 euro krijg je in Kaatsheuvel een woonboerderij met rieten kap. Het pand stamt uit het jaar 1750 en heeft nog veel karakteristieke elementen. Houten balken vind je in veelvoud terug. ‘Met enige modernisering kan er een prachtige, luxe en comfortabele woning worden gerealiseerd’, zo klinkt het bij Funda.

Achter het huis zit nog een multifunctionele ruimte, die nu in gebruik is als bergruimte. Prima bestemming, maar je zou het gebouw met de grootte van een gemiddeld rijtjeshuis ook kunnen gebruiken als kantoor aan huis, hobbyruimte, bed & breakfast of toekomstig poolhouse.

Volledig scherm Woonboerderij aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel. © Funda

Eindhoven, Oude Muschbergweg - 2.450.000 euro

Als klap op de vuurpijl nog een royaal landhuis waar veel mensen alleen maar van kunnen dromen. Niet alleen de buitenkant ziet eruit als pure perfectie, ook binnen is alles tot in detail uitgewerkt. Funda noemt het dan ook een ‘once in a lifetime opportunity’. En we kunnen niet anders dan die uitspraak beamen. Deze woning heeft zo’n beetje alles wat het hartje van een gemiddeld mens begeert.

Denk aan een uitzonderlijk unieke locatie met een privacy biedende tuin. Een uitzicht over aangrenzende weilanden en uitgestrekt natuurgebied. Een bibliotheek, meerdere werkkamers, royale keuken, eetkamer en grote wijnkelder. Er zijn zes slaapkamers, drie badkamers en garderobekamer mét Japans toilet. Het pand – een gemeentelijk monument – is zelfs voorzien van een kofferkamer. Want ja, waarom ook niet?

Volledig scherm Royaal landhuis in Eindhoven. © Funda