Deze zorgrobot helpt ouderen de dag door

Elke dinsdagmiddag gaat ze naar de gym. Tessa, het pratende 'plantje', herinnert haar daaraan. 'Mevrouw De Boer, u moet vanmiddag naar de gym'.



Meestal denk ik er zelf wel aan hoor, zegt de 83-jarige Truus de Boer. ,,Maar Tessa helpt me dingen te onthouden.’’ Mevrouw De Boer woont in een woonzorgcentrum in Arnhem, zij is de enige met een Tessa in huis. Personeel van de zorginstelling heeft de mini-robot 'geprogrammeerd'.

Zo wenst Tessa om 10.00 uur mevrouw De Boer: 'Goedemorgen, het is weer tijd om op te staan. Best moeilijk omdat het bed lekker warm is. Hopelijk hebt u een goede dag'. ,,Maar dan ben ik al lang wakker.’’ En om 12.15 uur herinnert ze mevrouw De Boer eraan dat het etenstijd is en dat ze opgehaald wordt om beneden te gaan eten. 'Eet smakelijk mevrouw De Boer', zegt Tessa dan.

Tessa, sprekende computer, helpt Mw de Boer

,,Boerenkoolstamppot met spekjes, heerlijk’’, zegt mevrouw De Boer als ze om 13.30 uur terugkomt van de middagmaaltijd in de eetzaal. Tessa staat op een kastje naast de lamp, het pratende plantje past wonderwel in het interieur.

Vergeetachtig

Quote Ma is een beetje vergeetachtig. Dan ze vergat nog weleens om beneden te gaan eten Haar dochter Jeannette Bouwmeester die in Velp woont en samen met haar zus Wilma uit Elst mantelzorger is, is ook heel blij met Tessa. ,,Ma is een beetje vergeetachtig. Dan ze vergat nog weleens om beneden te gaan eten. Het is dan een prettig idee dat ze door Tessa daarop wordt geattendeerd. Ook dat ze mijn moeder eraan herinnert om te drinken. Tessa is ideaal. Hoeven we niet elke keer te bellen. Mijn moeder is bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in het nieuws. Tessa zegt dan rond 20.00 uur dat het Journaal begint.’’ Die keer dat ze de afstandsbediening kwijt was, kon Tessa helaas niet helpen.

Tessa moet niet teveel boodschappen achter elkaar zeggen. Want dan raakt ze misschien in paniek, vervolgt haar dochter. Moeder is in haar hoofd al zo druk. Bovendien: ze kan toch niet alles onthouden.

Dolblij

Hoe Tessa precies werkt? Mevrouw De Boer heeft geen idee, maar ze is dolblij met Tessa. ,,Alleen jammer dat ze niet terug praat. Dan had ik iets meer aanspraak. Dat is wel gezellig.’’ Dan meldt Tessa zich, zoals elke woensdagmiddag: dat het bijna tijd is voor rummikub, het spelletje dat ze altijd speelt met een kennis uit de buurt.

's Avonds rond 22.30 uur wenst Tessa mevrouw De Boer welterusten. Dochter Jeannette: ,,Ik kan via de app ook zien of mijn moeder heeft gereageerd op Tessa, dat is prettig.’’

Mevrouw De Boer: ,,Tessa is mijn vriendin.’’

Leuk ding

Die vriendin heeft een zusje in Nijmegen. Daar staat ze al bijna een jaar bij Rie Kaldenburg op tafel in de huiskamer. Kijk eens, dit is Tessa, 'een leuk ding om in huis te hebben', zegt Rie Kaldenberg. Want Tessa, dat is iets levends in huis.

De 84-jarige Nijmeegse zet koffie en thee en haalt de koekjestrommel met speculaasjes tevoorschijn. Tessa heeft dan net gezegd dat het 14.15 uur is: 'Eerst koffie doen?'

Tessa op tafel bij Rie Kaldenberg.

Al 55 jaar woont ze in dit huis, in deze buurt in Nijmegen. De sprekende robot biedt structuur en is daarnaast ook gezelschap, zegt dochter Annie Schubert. Tessa begint om 07.00 uur met praten. Drie keer per uur meldt ze zich. Om te zeggen wanneer het tijd is om een boterham te eten. Of ze al fruit heeft genomen. Nog boodschappen moet doen. Dat het tijd is voor een goed boek. Of ze nog iets leuks in de krant heeft gelezen. Dat ze 'Lekker bezig is geweest' en dat het hoogste tijd voor een kopje koffie is. Dat de taxi voor de dagbesteding eraan komt. En dat ze 's avonds de deuren op slot moet doen.

Gezellig

,,Het is een gezellig ding als Tessa op haar praatstoel zit’’, zegt mevrouw Kaldenberg. Hoewel ze er ook wel genoeg van kan hebben. 'Hou een keertje je klep dicht', zegt ze dan. Schoonzoon Danny heeft dan net gedemonstreerd hoe eenvoudig het is om tekstberichten op te stellen en naar de robot te sturen die de zinnen vervolgens uitspreekt. Het is wel opletten, zegt dochter Annie. Want van de naam Danny maakt Tessa: Dan nie. En grapjes maken met Tessa gaat niet. Want tik je bijvoorbeeld haha in, dan spreekt Tessa dat uit als hecta, hecta.’’