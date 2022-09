Dicht de krantenkloof: betrouwbare informatie voor iedereen!

Zorg dat ook mensen met een kleine portemonnee de krant kunnen lezen. Dat bepleit Ron Meyer. De voormalig SP-voorzitter en nu directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) zet zich in om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. De krantenkloof moet worden gedicht, schrijft hij in dit opiniestuk in De Gelderlander.

Als een gemeenschap haar krant verliest, zullen mensen minder deelnemen aan de democratie. Desinformatie wordt de norm, omdat mensen hun nieuws voornamelijk van sociale media ontvangen’, zo concludeert Brits onderzoek. Het is de hoogste tijd om de krantenkloof te dichten. Tijd voor onorthodoxe actie!

Jaren negentig. Ik ren naar buiten, grijp de krant en blader direct door naar het sportkatern, buitenlands voetbal, pats, daar staat het: Serie A, de Italiaanse competitie! Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard hebben wéér gewonnen. Ik geniet. Van elke letter die ik buiten in de vroege ochtend lees.

Onze bejaarde buurvrouw heeft een abonnement op het Limburgs Dagblad, een abonnement dat mijn ouders niet kunnen betalen. In het begin steekt ze de krant door de haag na belangrijke wedstrijden, maar op enig moment besluit ze dat elke dag te doen, omdat haar inschatting van wat wel of niet een belangrijke wedstrijd is schromelijk tekortschiet. En ik kan haar geen ongelijk geven. Ik vrees zelfs dat ik die conclusie gestimuleerd heb. Die keer dat er geen krant door de haag stak, belde ik één minuut later bij haar aan. „Mevrouw de Buurvrouw, heeft u toevallig de krant al gelezen?”, vroeg ik, terwijl die arme Mevrouw de Buurvrouw in haar pyjama in de deuropening stond. “Zodra ik wakker ben, jongeman”, antwoordde ze gevat.

Niet de universiteit waaraan ik afstudeerde, maar de Krant van de Buurvrouw is mijn alma mater, die figuurlijke moeder die me voedde met kennis. Haar krant introduceerde retoriek en ingezonden brieven. Haar lezen leidde tot mijn meedoen. En ik ging zelfs met haar op reis. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Via een bocht om Milaan, of andere Europese steden waar Gullit, Van Basten en Rijkaard wonnen, leerde ik óók over onze planeet, ons land, onze stad en zelfs over mijn eigen buurt.

Wie opgroeit in buurten als ‘mijn’ eigen Zeswegen gaat in ons steenrijke land gemiddeld zes jaar eerder dood en wordt 15 jaar eerder ongezond dan iemand die opgroeit in een rijke buurt. Is het gek dat mensen in de buurten aan onze kant van het spoor, de rivier of de kloof weinig vertrouwen hebben in de instituties? Bent u echt verbaasd dat mensen aan de Eastside of Town minder vaak stemmen, minder vaak gevaccineerd zijn en minder vaak de krant lezen?

Is het houdbaar dat voor één inwoner van Zeswegen er tien in een rijke buurt toegang hebben tot betrouwbare informatie? Is het houdbaar dat voor één inwoner van Zeswegen bijna vier inwoners van die rijke buurt stemmen bij lokale verkiezingen?

Het is de allerhoogste tijd om die trend te keren. Één van onze wapens is toegang tot de regionale journalistiek. Toegang tot betrouwbare informatie- op jonge leeftijd- is cruciaal in de strijd tegen nepnieuws en laaggeletterdheid. En lezen over je eigen buurt, stad of streek is onmisbaar in het vergroten van levenskansen van hele gemeenschappen, zo bewees Brits onderzoek.

Hoe mooi zou het zijn als De Gelderlander tijdens z’n jubileum weer in ‘the eastside of town’ te vinden zou zijn? Als ze haar kwaliteitsjournalistiek openstelt voor iedereen. Als ze gezinnen van jonge kinderen van een krant voorzag dwars door de haag, de brievenbus, smartphone of tablet? Niet uit charitas, maar uit noodzakelijke wederkerigheid. Omdat hún verhalen in de krant onmisbaar zijn. Kost dat dan geen geld? Zeker, maar kost het niet veel meer geld als hele gemeenschappen afhaken?

Ron Meyer, directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN). Tijdens het festival Grondfest geeft hij een college in Nijmegen over achterstanden. Zie grondfest.com voor het programma.

Als hoofdredacteur ben ik, uiteraard gecharmeerd van dit pleidooi van Ron Meyer. Maar wat vindt u? En wat kan De Gelderlander het beste doen om die krantenkloof te dichten? Reageren kan:j.gerritsen@gelderlander.nl Joris Gerritsen, hoofdredacteur