Dick en Marijke verhuisden naar de Vogezen: ‘We komen hier bijna om van geluk’

,,Na een studie bedrijfskunde ben ik al gauw in het buitenland terechtgekomen”, vertelt Dick. ,,Ik deed de inkoop van onderdelen voor televisies, auto’s en allerlei andere zaken voor grote bedrijven in België, Duitsland en Frankrijk. Ik ging in Frankrijk wonen, trouwde met een Française en kreeg met haar een zoon.”



Dick sprak vloeiend Frans, maar de relatie hield geen stand en hij keerde terug naar Nederland. Intussen begon hij zijn werk minder leuk te vinden. ,,Alles moest goedkoper en dat beviel me niet. Hoewel ik er goed in was en prima verdiende, besloot ik te stoppen in de hoop dat er iets anders op mijn pad zou komen. Een nekhernia als gevolg van een vroegere val van de fiets brak me vervolgens op en ik zat een half jaar thuis.”