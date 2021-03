Die avondklok? Die hou ik nog wel even vol

Stuur je vraag in OPROEP | Wat wil jij weten van Kees van der Staaij en Thierry Baudet?

4 maart ARNHEM - Elf lijsttrekkers van de grootste politieke partijen in Nederland zijn de komende weken op bezoek bij De Gelderlander. In de komende dagen komen Kees van der Staaij (SGP) en Thierry Baudet langs in het Posttheater in Arnhem. Wat wil jij van ze weten?