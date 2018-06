Die 'killerclown' is iemand die een ziek 'geintje' uithaalt, alle aandacht is overdreven

In de Arnhemse wijk Presikhaaf was zondag veel consternatie omdat kinderen zeiden een met messen zwaaiende killerclown te hebben gezien bij een speeltuintje. Een killerclown komt voor in het boek It van Stephen King, het fenomeen kwam in 2016 overwaaien uit Australië en de VS.