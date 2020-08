Die verplichting is vooral bedoeld om ons bewustzijn te vergroten, want een waterdichte controle is niet te doen

Blij opgeluchte Westerhof wil schadever­goe­ding van voormalige assistent: ‘Grote bek is er nu wel af bij hem’

11 augustus ARNHEM - ,,Zo die grote bek is er nu wel bij hem af. Hij moet rectificeren in de grootste kant van Nigeria.” De tachtigjarige Clemens Westerhof geniet dinsdagmiddag in de tuin van zijn woning in Arnhem van een lekker biertje, nu hij het kort geding tegen zijn aartsvijand Jo Bònfrere heeft gewonnen.