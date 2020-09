Diepvriesbakker Maître Paul failliet na vordering van ‘vele miljoenen', ontslag dreigt voor 200 man

Eén van de grootste gebaksproducenten van Nederland is failliet. Bij Maître Paul, gevestigd op Kraaiven in Tilburg, krijgen de 200 medewerkers woensdagmiddag te horen wat de gevolgen zijn.

,,De Japanse moedermaatschappij heeft het faillissement aangevraagd", geeft curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten uit Breda aan. ,,Zij zijn ook de belangrijkste afnemer. We gaan komende dagen vooral kijken of alle orders kunnen worden afgemaakt om zo de kans op een doorstart te vergroten.”

Wat de oorzaak van het faillissement is bij het bedrijf waar elke dag op industriële wijze vele tienduizenden taarten en tompoucen van de band rollen, onderzoekt Van Logtestijn nog. ,,Er is jarenlang verlies geleden, waardoor de moedermaatschappij een aanzienlijke vordering van vele miljoenen uit heeft staan. Waar dat door komt, gaan we komende tijd onderzoeken. Vandaag ligt de focus op het informeren van de OR en het personeel.”

Verwoestende brand

Het faillissement komt vrijwel exact een jaar na de verwoestende brand in het pand. De brand ontstond vermoedelijk in één van de vriezers van de bakkerij, waarna ook twee naastgelegen bedrijven werden verwoest. ,,Mogelijk is dat ook één van de oorzaken van het faillissement. De brand kan voor een verlies aan klanten hebben gezorgd”, zegt Van Logtestijn. ,,Dat onderzoeken we nu.”



In hoeverre de coronacrisis een rol gespeeld heeft bij het bankroet, wordt ook onderzocht. Een klein gebakswinkeltje bij het pand op Kraaiven was door corona afgelopen maanden in elk geval gesloten.

Volledig scherm Brand bij diepvriesbakkerij Maître Paul in Tilburg © ANP

Maître Paul wisselde afgelopen vijfentwintig jaar vaak van eigenaar, en werd in 2012 voor het laatst overgenomen door het Japanse Chateraisé. Die specialist in taarten en desserts hoopte zo vaste voet te krijgen in Europa. Châteraisé heeft de afgelopen 50 jaar meer dan 450 winkels geopend in Japan en de omliggende landen.



Ten tijde van die overname was de bakkerij in Tilburg al de onbetwiste marktleider in Nederland met een marktaandeel ruim over de dertig procent. Veel taarten werden echter ook geëxporteerd. Zo werden er ook taarten gemaakt speciaal voor de Duitse en Engelse markt.

Veel eigenaren, altijd in Tilburg

Het bedrijf ontstond in 1984 uit een fusie van Bakkerij Albro, toen van Albert Heijn, en Carels Banketbakkerij, onderdeel van Meneba N.V. Direct daarna begint ook de export van taarten naar andere Europese landen. Het bedrijf wordt daarna nog overgenomen door Milchof Eiskrem GmbH, het Zwitserse concern Nestlé en investeringsmaatschappij Clearwood. Het bedrijf blijft echter altijd in Tilburg gevestigd.

Bekijk hier onze meest bekeken video's: