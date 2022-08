Dierenactivisten duiken in water tijdens dolfijnenshow: ‘Dit heeft niets met dierenliefde te maken’

Vier Nederlandse dierenactivisten hebben dit weekend een dolfijnenshow verstoord door tijdens de show in het water te springen. De actie, die plaatshad in het dolfinarium van de dierentuin in Duisburg, werd door de politie beëindigd. In totaal zijn zes Nederlanders aangehouden.

Alle arrestanten zijn na het betalen van een borgsom, weer vrijgelaten.

Quote Deze actie heeft niets te maken met dierenlief­de of inzet voor de bescher­ming van diersoor­ten Astrid Stewin

Volgens de Duitse politie heeft de dierentuin onder meer aangifte gedaan voor huisvredebreuk, het overtreden van de dierenwelzijnswet en het schenden van het recht op privacy ten laste gelegd. Onder meer omdat toeschouwers, die het dolfinarium verlieten, door andere leden van de groep werden gefilmd. Deze beelden zijn vervolgens op internet geplaatst.

De dierentuin heeft in een reactie laten weten de actie te veroordelen. ,,Wij hebben geen enkel begrip voor dit soort acties waarbij de gezondheid van onze dieren in gevaar wordt gebracht”, zegt directeur Astrid Stewin op Facebook. ,,We zijn erg blij dat onze dieren niets is overkomen. Deze actie heeft niets te maken met dierenliefde of inzet voor de bescherming van diersoorten.”

Het is niet de eerste keer dat activisten actievoeren in Duisburg. Ook in 2016 wist een groep activisten in het water te duiken met de dolfijnen om zo de show stil te leggen. Volgens de groep, die zich Vegan Strike Group noemt, was de actie bedoeld om mensen te informeren over het leed achter dolfijnenshows.

Onbegrip bij bezoekers

Volgens de groep hebben ze dit jaar in totaal al zeven dolfijnenshows verstoord. Naast Duisburg gaat het ook om shows in Harderwijk, Valencia, Leon, en Brugge.

De dierentuin laat weten dat bezoekers met onbegrip hebben gereageerd op de actie van de activisten. Ook maken ze zich zorgen over hun dolfijnen, al lijkt het alsof de dieren de stress goed hebben doorstaan.

,,Dit was een uitzonderlijke situatie voor zowel dieren als mensen, en we zijn erg blij dat het goed gaat met onze dolfijnen en medewerkers,” zegt zoölogisch directeur Oliver Mojecki. ,,We hebben tot nu toe geen afwijkingen in het gedrag van de dieren opgemerkt. Natuurlijk zijn we hier erg opgelucht over, want het incident had anders kunnen aflopen. Het was een gevaarlijke inbreuk op de beschermde habitat van onze dieren.”

