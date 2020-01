Dierenactivisten ontkennen betrokkenheid bij dreigbrief aan boeren: ‘Dit lijkt wel een pubergrap’

,,We hebben al eerder dreigbrieven gekregen natuurlijk en ook deze brief ging de afgelopen dagen al rond”, vertelt Albert Markerink, regiobeheerder Gelderland van de boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). ,,Het is niet niks. Wat moeten we doen? Onszelf in bescherming nemen. Beveiliging aanbrengen op onze bedrijven, constant alert zijn. Maar we moeten ook slapen, dus je kunt dat niet de hele tijd doen.”



Leden uit zijn FDF-groep maken zich wel degelijk zorgen, ze hebben het er over, want ‘in deze mate bedreigingen, dat was hen niet bekend’. Volgens Markerink is de brief dan wel bij Friese boeren aangekomen, maar ze zijn gericht aan alle boeren. ,,En de ondertekenaars zijn internationale groepen, dus die zullen zich niet tot Friesland beperken.”