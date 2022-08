Dierenactivisten opgepakt na verstoren show in Dolfinarium

Twee activisten van De Vegan Streaker zijn zondagmiddag opgepakt in het Dolfinarium in Harderwijk. Het stel verstoorde de middagshow, die door veel mensen met kinderen werd bijgewoond.

Het is de derde keer in een jaar tijd dat De Vegan Streaker onder leiding van Peter Janssen het Dolfinarium bezocht en aandacht vroeg om entertainment met dieren te stoppen. De activisten die wereldwijd onder deze naam acties voeren, moest het dit keer zonder hun voorman Peter Janssen doen. De toegang tot het Dolfinarium is hem de komende 25 jaar ontzegd.

Dat weerhield het tweetal afgelopen zondagmiddag niet om de show te verstoren. Gekleed in wetsuits daalden ze af naar de eerste rij, waar ze met spandoeken voor het publiek paradeerden. Vervolgens sprongen ze in het water om daar hun boodschap verder te verkondigen.

‘Weer gelukt’

Ondertussen werd het publiek verzocht de zaal te verlaten. Janssen zelf stond buiten de poort te wachten. Hij vindt het verwonderlijk dat ‘zijn’ activisten gewoon door de beveiliging komen. ,,Daar bezuinigen ze vast op. En dan zeg ik tegen de beveiligers: ‘het is ze weer gelukt hè?’. Het is echt een aflopende zaak met het Dolfinarium. Ze zijn van vijf naar twee shows per dag gegaan.”

Janssen hoopt dat de vermindering van de shows ook mede dankzij hun bijdrage is. ,,Alles helpt. Het gaat in ieder geval de goeie kant op.”

Met de actie die de Vegan Streaker zondagmiddag uithaalde, hoopt Janssen de mensen uiteindelijk wakker te schudden. ,,We proberen altijd met het publiek in gesprek te gaan. Sommigen reageren boos, anderen steken een duimpje op of laten weten zich toch te schamen dat ze naar zo’n show kijken.’’

Quote Wij willen dat ouders aan hun kinderen uitleggen dat entertain­ment met dieren niet goed is Peter Janssen, De Vegan Streaker

Dat er kinderen in het publiek zitten die zich niet hebben voorbereid op een verstoring van de show, weet Janssen goed. ,,Het is een educatieve actie naar het publiek toe. En een kinderuitje. Wij willen dat ouders aan hun kinderen uitleggen dat entertainment met dieren niet goed is. En van de politie schrikken doen ze niet, die kwam dit keer heel laat. Iedereen was al weg”, zegt Janssen, die gewoon doorgaat met de acties. ‘We komen het water niet uit tot het Dolfinarium stopt te bestaan.’

Vrijwillig naar bureau

Volgens de politie lieten de actievoerders zich zonder problemen arresteren. ,,Ze kwamen zelf uit het water op het moment dat we ter plaatse waren”, vertelt woordvoerder Jop Heinen.

De politie wist dat er ook andere activisten in het publiek zaten, die alles met een camera vastlegden. ,,Maar enkel de twee zwemmers zijn aangehouden op verdenking van huisvredebreuk.” Het duo is vanmorgen vrijgelaten.

Nachtmerries na verstoring

Dolfinarium Harderwijk was minder blij met de actie en vond het voorval heel vervelend, laat Alex Tiebot, general manager van het park, weten.

,,We hebben naderhand telefoontjes en mailtjes gekregen van ouders die meldden dat kinderen na het voorval slecht hadden geslapen en zelfs nachtmerries hebben gehad. Deze kinderen waren hier totaal niet op voorbereid. We keuren deze manier van actie voeren echt af. Wel staan we open voor een dialoog met deze groep.’’

Dat het minder zou gaan met het park en er op beveiliging wordt bezuinigd, spreekt Tiebot tegen. ,,Dat er minder shows zijn, heeft te maken met het aantal bezoekers op een dag. Tijdens coronatijd mochten we minder mensen toelaten, daardoor waren er ook minder shows. Zijn er meer bezoekers, zo’n 8000 op een dag, dan houden we uiteraard meer shows.’’

