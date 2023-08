Dierenactivisten verstoren show Raveleijn in de Efteling

Een van de shows van Efteling-attractie Raveleijn is zaterdagmiddag verstoord en stilgelegd, nadat drie actievoerders vanuit het publiek over de balustrade klommen en protesteerden tegen het gebruik van dieren in shows.

Dat laatste deden ze onder meer met teksten als ‘stop horse abuse’ (stop misbruik van paarden) en ‘stop animal shows’ (stop dierenshows) op hun lichaam en op protestborden. Het voorval deed zich voor tijdens de show van halftwee, na ongeveer tien minuten.

De actievoerders waren volgens een woordvoerster van de Efteling van plan zich vast te ketenen. Volgens haar is dat niet gelukt. Volgens actievoerder Peter Janssen van de Vegan Strike Group, die zegt verantwoordelijk te zijn voor de actie, lukte dat overigens wel.

‘Dringend verzocht park te verlaten’

Hoe dan ook, de show werd stilgelegd en volgens protocol werd de andere toeschouwers gevraagd de tribune te verlaten. ,,We zijn daarna in gesprek gegaan met de actievoerders en we hebben ze dringend verzocht het park te verlaten. Dat hebben ze gedaan", aldus de woordvoerster van het attractiepark in Kaatsheuvel. Janssen bevestigt dat.

De Efteling heeft geen aangifte gedaan. Voor zover bekend is er niets vernield. Op sociale media zijn filmpjes te zien van de actie. De verstoorde Raveleijn-show is niet meer hervat. ,,Heel jammer dat de show werd verstoord", stelt de woordvoerster. ,,De arena is zo ingericht dat iedereen netjes blijft zitten. Maar het is moeilijk te voorkomen als mensen toch over de balustrade heen klimmen.” De volgende show van 15.00 uur is wel gewoon doorgegaan.

Het was een geslaagde actie. Er was veel publiek, er zijn geen juridische gevolgen en het ging zonder geweld Peter Janssen, Vegan Strike Group

De Vegan Strike Group meldt op z'n Facebookpagina op te komen voor de dieren die in de show gebruikt worden. ,,Het gaat niet alleen om de paarden, maar ook om de raven. Die vogels horen gewoon vrij rond te vliegen", laat Peter Janssen desgevraagd weten. ,,De dieren worden tegen hun wil opgesloten en vastgelegd. Ze moeten kunsten uitvoeren die tegen hun natuur in gaan.”

Janssen spreekt van een geslaagde actie. ,,Er was veel publiek, er zijn geen juridische gevolgen en het ging zonder geweld. Dat laatste vinden we erg belangrijk.” Op een filmpje van de actievoerders zelf is te zien hoe medewerkers van de Efteling direct na de start van de actie scherpe voorwerpen als zwaarden en bijlen weghalen uit de arena. Ook wordt iemand uit het publiek die naar de actievoerders toe wil lopen, tegengehouden. Volgens Janssen is wel een paraplu zijn kant op gegooid. Dat is op een video van de Vegan Strike Group ook te zien.

Andere acties

Al eerder, in 2019 verstoorde de dierenrechtenorganisatie de Raveleijn-show. ,,Toen ging het over het gebruik van brandende dekens op de ruggen van enkele paarden. Dat is nu gelukkig niet meer", aldus Janssen in een toelichting.

Parkshow Raveleijn gaat over vijf ruiters die naar de magische stad Raveleijn worden geroepen, waar ze een training volgen om hun stad beter te kunnen beschermen. Gevaar dreigt wanneer kwade graaf Olaf en de vijfkoppige Draconicon opduiken.

Volgens Janssen was de verstoring van de show ook gericht tegen het Franse bedrijf Puy du Fou, dat de Raveleijnshow uitvoert. ,,Dit bedrijf wil in Meppel een nieuw groot themapark, waar dieren kunstjes moeten vertonen voor het amusement van mensen.” De Vegan Group voert ook actie tegen onder meer stierenvechten en dolfijnenshows.

