Dierenorganisaties: ‘Provincie, stop wasberenjacht’

Wasberen zijn ongewenst, oordeelde de provincie Gelderland eerder dit jaar. Ze horen niet thuis in onze natuur en vormen een bedreiging voor bestaande planten en dieren. Een stuk of tien lopen er rond in de provincie, en dus is er nu nog wat aan te doen om een grotere populatie te voorkomen: afschieten.

Twee weken geleden protesteerde Stichting AAP al voor het provinciehuis in Arnhem tegen het doodschieten, nu komen twaalf andere dierenorganisaties, zoals Animal Rights en Fauna4Life, in actie. Ze hebben een brandbrief aan het provinciebestuur gestuurd, waarin ze het ‘demoniseren van de dieren’ hekelen. In Europa, zo stellen de organisaties, zijn geen bewijzen gevonden voor negatieve effecten van de wasbeer op variatie in dierensoorten en hun aantallen. Sterker, in Duitsland leven volgens schattingen tussen de 100.000 en een miljoen wasberen en is de schade aan bijvoorbeeld de landbouw minimaal.

Omarmen en accepteren

Er zou dan ook helemaal geen reden zijn om de onschuldig ogende beesten ‘uit te roeien’, vinden de briefschrijvers. In plaats daarvan zou de provincie de wasbeer moeten omarmen en accepteren als ingeburgerde soort, net als in Duitsland het geval is.

De organisaties roepen het Gelderse bestuur op zich te baseren op feiten. ,,Wij willen dat de provincie juiste en eerlijke informatie verstrekt. De komst van de wasbeer in ons land is niet te stoppen. De meest verstandige keuze is om het dier te accepteren als nieuw lid van onze fauna. In plaats daarvan heeft de provincie er nu heel bewust voor gekozen om tot het einde der tijden wasberen die de landsgrens over wandelen, te veroordelen tot de kogel. Het afschot komt neer op een vorm van zinloos geweld.”

