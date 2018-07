Dierproeven moeten per direct worden verboden.

Automobi­lis­te onwel en raakt van de weg op de A325

8:56 ELST - Een nog onbekende vrouw is donderdagochtend in haar auto onwel geworden en van de A325 geraakt bij Elst. Ze reed precies op de plek waar de vangrail even is onderbroken van de weg en kwam tegen een groot verkeersbord tot stilstand.