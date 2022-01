Digitale criminaliteit groeit opnieuw fors: ‘Cybercrime is fietsendiefstal van vroeger’

De digitale criminaliteit in Oost-Nederland is in 2021 met 73 procent gestegen. Het gaat vooral om cybercrimedelicten als hacken en softwaregijzeling. De traditionele criminaliteit, inbraken, diefstallen en overvallen, daalde in 2021 met 7 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de politie Oost-Nederland die vrijdagmiddag zijn vrijgegeven. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling van digitale fraude, zoals betaalverzoekfraude, ook beter bekend als de WhatsAppfraude, bankphishing en bankhelpdeskfraude.

Al langer trend

De stijging van digitale criminaliteit is al langer aan de gang. De politie zal zich nog meer moeten richten op de bestrijding van digitale criminaliteit, zegt waarnemend politiechef Gert Veurink van de politie Oost-Nederland. ,,Cybercrime is fietsendiefstal van vroeger’’, stelt hoofdofficier Marthyne Kunst van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Dat vergt ook een nieuwe werkwijze voor officieren van justitie, zegt zij.

Volledig scherm Driehoek oost nederland © Paul Rapp

140.000 euro weg

Daders opereren steeds professioneler, merkt politiechef Veurink. ,,Ze geven zich zeer gewiekst uit als bankmedewerker en even later komt iemand in kleding van een postbode de pinpas ophalen.’’ In een zaak werden er tijdens een telefoongesprek twintig overboekingen gedaan, waarbij een slachtoffer 140.000 euro naar andere bankrekeningen overmaakte.

‘Werkelijke cijfers hoger’

Helaas doet niet iedereen aangifte, de daadwerkelijke cijfers zijn daarom hoger, zo denkt de politie. ,,We hopen dat mensen toch aangifte blijven doen, dan houden wij zicht op wat er gebeurt.’’ De politie kan niet alles oplossen, erkent Veurink. Daders worden zoveel mogelijk opgespoord en vervolgd. Dat is volgens de politie niet voldoende om de opmars te stoppen. Daarom wordt er qua aanpak veel geïnvesteerd in het verstoren en voorkomen van digitale criminaliteit met onder andere preventiecampagnes.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Quote 2021 was een stevig jaar dat er flink bij de politie heeft ingehakt Hubert Bruls, Regioburgemeester Oost-Nederland

2021 heeft er als jaar flink bij de politie gehakt, stelt regioburgemeester Hubert Bruls van Oost-Nederland. ,,Het was een stevig jaar.” Er waren veel demonstraties tegen de coronamatregelen en stikstof, die veel agenten vergen. Ook moeten er veel politiemensen worden vrijgemaakt voor bewaken en beveiligen van advocaten, rechters, journalisten die door criminelen die bedreigd worden. Dat gaat ten koste van het gewone politiewerk.

Jonge daders

Hoofdofficier Marthyne Kunst merkt dat steeds meer jonge mensen in aanraking komen met justitie. Dat baart haar zorgen Soms omdat ze meedoen aan corona- of voetbalrellen, of omdat ze al dan niet op sociale media bestuurders en politici bedriegen. Pas in de zittingszaal als er een aantal maanden gevangenisstraf wordt geëist, dringt het tot hen door wat ze allemaal op het spel zetten.”



Druk

Volgens Bruls neemt de druk op de politie alsmaar toe. Ondanks extra geld en zonder bezuinigingen is de politie Oost-Nederland nog altijd niet op de sterkte waar ze eigenlijk recht op heeft. ,,Vorig jaar hebben we 350 nieuwe agenten beëdigd. Toch zijn we onderbezet. Dan zouden er nog minstens 50 politiemensen bij moeten.”

Het tekort komt onder meer doordat veel politiemensen met pensioen gaan. Om de hoge uitstroom te temperen wordt agenten vaker gevraagd om later met pensioen te gaan. Ook worden oudgedienden terug geroepen om politiewerk te doen.