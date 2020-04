Dijken en wegen in recreatiegebieden moeten voorlopig worden afgesloten voor motorrijders

video Flink stuk heide brandt af bij Rozendaal

17:27 ROZENDAAL - Een flink stuk heide bij het bos ter hoogte van de Schelmseweg en de Arnhemse Allee in Rozendaal is zondagmiddag afgebrand. Het gaat om ongeveer 1 hectare heide die verloren is gegaan De brandweer had de brand vrij snel onder controle.